Volley – Lunezia rinuncia a una squadra ma torna nelle scuole

Nello sport le vacanze estive esistono molto in teoria. In piena estate c’è da allestire per la nuova stagione sportiva. In un certo senso quasi si lavora perfino di più. Tuttavia, il fatto che non si giochi lascia spazio a qualche riflessione di più, come quelle che dispensa Massimo Curi. Il vicepresidente di quel Lunezia Volley che a Sarzana rappresenta in sostanza la pallavolo femminile.

Facciamo un bilancio della stagione sportiva 2023/24 ?

“Le nostre squadre di Serie C e D hanno mantenuto la categoria. Obiettivo dunque raggiunto e portando contemporaneamente a maturazione, secondo nostro stile, un sacco di giovanissime pallavoliste. Non dimentichiamo che giocavamo in sostanza con la Under 18 in C e la “U16” in D”.

A proposito…

“Una volta ancora le soddisfazioni più eclatanti sono giunte dal giovanile. Abbiamo vinto il titolo territoriale sia con l’ Under 18 che con la 16, inoltre la prima è arrivata in semifinale nella fase regionale dove la seconda ha persino disputato la “finalissima”, perdendola con la Wonder Normac”

Un anno prima era andata persino meglio!

“Un anno fa avevamo conquistato l’alloro territoriale pure con la “U14”, sì, che comunque anche stavolta non ha sfigurato. Ma in generale direi che che ci siamo confermati una volta di più, in quanto a “vivaio”, i migliori della pallavolo femminile locale”.

E la stagione che va a iniziare ?

“Contiamo di mantenere in C con qualche sofferenza in meno, senza i playout magari, quella che resterà la nostra unica squadra “maggiorenne” dato che abbiamo ceduto il titolo di Serie D. Così concentreremo su una compagine sola il nostro potenziale in termini di atlete. Inoltre un campionato regionale in meno significa notevoli spese in meno (specie per via delle minori “trasfertone”). Sul fronte “verde”, dobbiamo semplicemente proseguire sulla falsariga abituale, speriamo solo in un po’

Altro ?

“Importantissimo: torneremo nelle scuole, un po’ in aula, un po’ in palestra. Infine sommi ringraziamenti, nonché auguri per la sua nuova avventura a Ceparana, a Stefano Menconi per diversi anni nostro direttore tecnico. Abbiamo deciso di fare a meno di un “d.t.”, un po’ per snellire la gestione tecnica del tutto, nonché al fine di responsabilizzare al massimo i nostri allenatori; i quali sono stati tutti confermati e a cui pure siamo molto riconoscenti. Da Giacomo Martinelli che allenerà la compagine di C, sino ai trainer del Minivolley passando per i vari Soldati, Giannoni e Caleo”.