Calcio – Magrazzurri a Sarzana per dimenticare la capolista

S. Stefano – Magrazzurri in cerca di riscatto, al “Pasquale Berghini” sarzanese in casa del Colli Ortonovo domenica prossima 5/12, dopo il 4-0 subito nel turno precedente (e il fatto che al “Luigi Camaiora” ci fosse la capolista Forza e Coraggio non è poi di gran incoraggiamento) e tanto per cambiare alquanto rimaneggiato…

La conta degli assenti al “Magra” ormai non si fa quasi più, sicuramente tuttavia con l’eccezione di mister Stefano Paolini, che deve trovare i rimedi ruolo per ruolo.

<In fondo anche questo – da parte sua “filosofeggia” il viceallenatore Roberto Belloni – ha il suo risvolto positivo, più che altro nel senso che le presunte riserve sono sempre altamente motivate a dimostrare di essere i veri titolari, con tanto di impegno a favore del collettivo>.

Da parte sua, Colli intanto a quanto pare rigenerato, ancorché in zona-playout; dal vittorioso 3-2 sul campo del Follo San Martino. Si gioca alle ore 15 e arbitra Tanzella.

Infine ecco gli altri incontri in programma nel turno nel Girone B del campionato di Promozione ligure: Forza e Coraggio-Marassi 1965, Golfo Pro Recco-Real Fieschi, Goliardicapolis-Valdivara 5 Terre, Little James-Tarros Sarzanese, Levanto-Follo San Martino, Sammargheritese-Don Bosco Spezia e a riposo il Bogliasco.

Nella foto Roberto Belloni