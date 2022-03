Calcio, Levanto un’altra volta alla fase regionale U17

Levanto – Con un 6-1 inflitto a domicilio alla Santerenzina, il Levanto va ad aggiungersi ad Arci Pianazze e Don Bosco Spezia, tra le qualificate alla fase regionale del campionato della categoria Allievi Under 17. L’impresa sarebbe pressoché normale amministrazione per mister Marco Lagaxio, se nonché stavolta il tecnico rivierasco ce l’ha fatta con una compagine “ultra-giovane”, nella quale sono rappresentate addirittura tre annate; dalla 2005 alla 2007. Se l’Asd Levanto sviluppa una politica giovanile che prepari i ragazzi per l’approdo alla lunga in Prima squadra: nel caso non può assolutamente lamentarsi.

Ecco il parco-giocatori difatti, protagonista della qualificazione, con l’annata di ognuno…

Portieri – Viviani Riccardo (2005) e Rossignoli Luigi (2006).

Difensori: Barletta Lorenzo (2005) Barletta Luca (2007) Aliaj Petrit (2007) Galantino Francesco (2005) Menini Emanuele (2005) Moggia Diego (2005) Moggia Giovanni (2006) Perrone Luca (2006).

Centrocampisti: Carfagno Federico (2006) Catania Lorenzo (2006) Lagaxo Matteo (2007) Pozzi Federico (2005) Schiaffino Dimitri (2006) Tiscornia Francesco (2005).

ATTACCANTI: Beccari Victor (2005) Cappelletti Adelmo (2006) Colombo Rocco (2006) Guzzardo Francesco (2007) Lagaxio Lorenzo (2005).

Nello staff tecnico, oltre a Lagaxio, anche Sergio Tuvo quale “vice”; Maurizio Cortale in qualità di preparatore atletico e Farouk El Bay come preparatore dei portieri. I dirigenti addetto sono Matteo Lagaxo e Lorenza Taddei.