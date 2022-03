Pallavolo, punto e non sorpasso per Podenzana

Podenzana – Il Podenzana Tresana Volley fallisce il sorpasso in classifica sul Tigullio Project S. Margherita al termine d’un incontro (di 2 ore e un quarto) controversa e altalenante a Barbarasco, con le rossoblù più d’una volta in vantaggio molto netto e incredibilmente rimontate, sino a perdere sul filo di lana il set.

Peccato, in quanto il successo avrebbe voluto dire terzo posto nel Girone B della Serie C ligure di pallavolo, nonché accesso matematico ai playoff. Rimane la consolazione d’aver raccolto, una volta di più, punti che come si dice in gergo sportivo “muovono la classifica”.

Per la cronaca primo set senza intralci delle locali, che invece perdono in extremis il secondo, inaudito l’andamento del terzo: le podenzano-tresanesi, in avanti per 22-13, finiscono col soccombere 22-25! Riscossa delle padrone di casa nella quarta frazione, per cui si passa a un infuocato tie-break che vede pure l’allontanamento dell’allenatore ospite, dove quasi si ripete quanto accaduto nella terza…valligiane conducono dapprima per 8-3 e poi si ritrovano a perdere 13-15 all’ultimo tuffo avversario.

L’allenatore Davide Cozzani ha schierato la Deste in costruzione con la Pinotti in diagonale, la Giovanelli e la Bartoli al centro dove s’è vita pure la Benvenuti, all’ala la Protopapa e capitan Francesca Leonardi; libero Jessica Leonardi.

Nell’altro confronto nel contesto del recupero della 10.a giornata che era “saltata” a causa della pandemia, Avis Casarza Ligure-Normac Genova 0-3, mentre Paladonbosco Ge-Admo Lavagna è in programma il 16/3.

Ne proviene, posto che le squadre non hanno recuperato già lo stesso numero di gare, questa classifica; Admo L. e Serteco Genova punti 23; Tigullio Project S.M. 19; Podenzana Tresana 16; Normac 14; Paladonbosco 10; Avis Casarza 0.

A seguire infine il “tabellino” della partita.

PODENZANA TRESANA – TIGULLIO PROJECT 2 – 3

SET: 25-15 / 23-25 / 22-25 / 25-11 / 13-15.

PODENZANA TRESANA VOLLEY: Deste 5, Pinotti 18, Giovanelli 17, Bartoli 6, Benvenuti 1, Leonardi F. 17, Protopapa 9, libero Leonardi J.; n.e. Barbieri, Bacchini, Rocca. All. Cozzani.

TIGULLIO PROJECT SANTA MARGHERITA: Bargi, Catenaccio, Curtale, Garbarino, Gulisano D., Lanati, Marchese, Pozzo, Sogliani, Zucchero, liberi Gulisano A. e Ravaschio. All. Soffietto

ARBITRI: Portaccio e Lazzerini.