Pallavolo, della Zephyr il recupero con la Novi

S. Stefano – La Zephyr Mulattieri Valdimagra torna a giocare (e vincere) dopo l’ultimo “stop”, connesso alla pandemia, nel recupero con la Pallavolo Novi al Palaconti di Santo Stefano. Primo set equilibrato che gli ospiti s’aggiudicano pressoché sul filo di lana, nel secondo avvio molto equilibrato, quindi scatto dei piemontesi che a lungo conducono di 4 punti…ma nel finale la rimonta locale fa 1-1; padroni di casa senza problemi nella terza frazione, mentre nella quarta i novesi si portano avanti per 2-9, time-out chiesto dai santostefanesi e da lì a poco costoro si portano sul 10-9 a favore. Successivamente è gran battaglia finché la spuntano i liguri.

Rossoblù con capitan Grassi al palleggio e Bottaini opposto, in mezzo Nannini e Menini, di banda Magnani e Facchini. Da libero ha giostrato soprattutto Ruggeri talvolta rilevato da Vignali.

Novi con Prato alzatore e il veterano Moro in diagonale, Giovanelli e Tambussi al centro con Quaglieri libero, all’ala Volpara e Repetto. Cassinari è entrato più volte in battuta o in regìa al posto di Prato.

Infine questa la classifica aggiornata nel Girone A della Serie B maschile nazionale: Negrini Acqui Terme Al e Alto Canavese Cuorgné To punti 39; Pvlcerealterra Cirié To 28; Trading Logistic La Spezia 27; Pallavolo Novi Ligure Al 24; Fenera Chieri To 23; Zephyr Mulatteri 21; Sant’ Anna Tomcar Torino 15; Cus Genova 13; Arti e Mestieri Collegno To 9; Admo Lavagna Ge 7; Colombo Global Ge 4.

Tabellino.

ZEPHYR MULATTIERI – PALLAVOLO NOVI 3 – 1

SET: 22-25 in 26 minuti / 25-22 in 28 / 25-16 in 25 / 25-23 in 30.

ZEPHYR MULATTIERI VALDIMAGRA: Grassi 3, Bottaini 20, Nannini 11, Menini 6, Magnani 9, Facchini 25, liberi Ruggeri e Vignali; n.e. Orsini, Vescovi, Ruffo, Calcagnini, Conti. All. Marselli; vice Sisti,

PALLAVOLO NOVI LIGURE AL: Prato 1, Cassinari 1, Moro 38, Giovanelli 5, Tambussi 1, Volpara 7, Repetto M. 18, libero Quaglieri; n.e. Sbarbori e De Lorenzi. All. Dogliero; vice Repetto.

ARBITRI: Dellapina e Bosio.