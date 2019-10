Calcio, Levanto corsaro a Santo Stefano Magra

Levanto – Un Levanto volitivo e “corsaro”, a Santo Stefano Magra, purtroppo per il Magra Azzurri. La cronaca dal “Luigi Camaiora”…

Al 9’ è dei padroni di casa la prima palla-gol con Leonini che sfiora la traversa.

Al quarto d’ora però ospiti in vantaggio con Bertano in contropiede.

Al 19’ l’immediata reazione locale porta Leonini a impegnare severamente Currarino.

Al 28’ annullato il pareggio di Romiti per fuorigioco.

Ripresa…

Al 10’ Righetti raddoppia sfruttando uno svarione difensivo avversario.

Al 25’ uno spunto di Atzeni accorcia le distanze e riapre il match.

In tempo di recupero Anselmo, subentrato fra i pali a Currarino, nega il pari in extremis a Del Padrone.

Questi poi gli altri risultati in quella che nel Girone B della Promozione ligure era la 7.a giornata (ovviamente del girone d’andata): Colli Ortonovo-Vallescrivia 1-1, D. Bosco Spezia-Real Fieschi 2-1, Forza e Coraggio-Canaletto S. 1-0, Golfo Pro Recco-Marassi 1965 4-1, Goliardicapolis-Bogliasco 2-0, Sammargheritese-Cadimare 3-0 e Valdivara 5 Terre-James 1-1.

Ne consegue una classifica che recita…Forza e Coraggio punti 16, Cadimare 14, Golfo Pro Recco, Colli Ortonovo, Goliardicapolis e Marassi 1965 13, Canaletto Sepor e Vallescrivia 12, James 10, Magra Azzurri 9, Sammargheritese 8, Bogliasco e Levanto 7, Real Fieschi 6, Valdivara Cinque Terre 4, Don Bosco Spezia 3.

Infine ecco il prossimo turno; Cadimare-Colli Ortonovo, Canaletto-Goliardicapolis, James-Bogliasco, Levanto-Forza e Coraggio, Magra Azzurri-Golfo Pro Recco, Marassi-Valdivara, Real Fieschi-Sammargheritese e Vallescrivia-D. Bosco Sp.

MAGRA AZZURRI – LEVANTO 1 – 2

MARCATORI: 15’ Bertano, 55’ Righetti, 70’ Atzeni.

MAGRA AZZURRI: Pietra, Capetta, Salamina (63’ Morettini); Mezzani, Valentini, Romiti; Pellegri (58’ Atzeni), Cariati (80’ Castellanotti), Conti (57’ Parrà); Del Padrone e Leonini. All. Paolini.

LEVANTO: Currarino (46’ Anselmo), Agrò, Nicora; Bertano, Mozzachiodi, Baccelli (69’ Zoppi); Rezzano (75’ Callo), Sassarini, Marasco; Righetti e Tuvo. All. Agata.

ARBITRO: Sandri della Spezia.