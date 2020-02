Calcio – In Promozione il Levanto alla 2.a trasferta di fila

Seconda trasferta consecutiva per il Levanto nel Girone B del campionato di Promozione ligure. I biancocelesti sperano di essere più fortunati (domenica 2/2) a Cogorno, dopo la sconfitta in casa del Marassi 1965 nel turno precedente, contro una Real Fieschi apparsa però intanto in buona tenuta nel match pur perso alla Pieve: con la capolista Cadimare. Arbitra Vivani di Genova e si gioca alla ore 15.

Inoltre ai levantesi mancano gli squalificati Simone Bertano al centro della difesa e Thomas Romano a centrocampo; soddisfazione invece nel frattempo per l’allenamento sostenuto nel frattempo con la Rappresentativa regionale Under 19, a Recco, da Pietro Rezzano..

Queste infine le altre partite nel raggruppamento in quella che è la 19.a giornata…Colli Ortonovo-Bogliasco, Don Bosco Spezia-Goliardicapolis, Forza e Coraggio-Little James, Golfo Pro Recco-Cadimare, Magra Azzurri-Marassi 1965, Sammargheritese-Canaletto Sepor e Valdivara 5 Terre-Vallescrivia.

Nella foto la panchina levantese, con mister Dimitri Agata che cammina, in un recentissima trasferta