Ad Agostini e Baldisseri la seconda tappa della 3 Giorni di Andora

SAVONA. 2 FEBBR. Successo di tappa per Gianmarco Agostini e Massimiliano Baldisseri nella Tre Gironi del Mare, la gara a tappe che si concluderà oggi e che assegna anche le maglie del Campionato Invernale Tricolore ACSI. Per ora in classifica sono in testa lo stesso Agostini ed Alberto Parise che quest’ oggi partiranno in maglia ciclamino e cercheranno di difenderla nell’ ultima tappa.

La manifestazione ciclistica, oltre che un importante evento sportivo si sta dimostrando un grande volano turistico. Ha infatti portato in Rivera migliaia di persone: non solo i concorrenti, ma anche accompagnatori, parenti ed amici al seguito, oltre a tanti appassionati delle due ruote che hanno sfruttato l’occasione della Tre Giorni andorese per trascorrere il fine settimana sulla costa del Ponente savonese.

Questi i risultati.Tre Giorni del Mare. Seconda tappa.

Fascia A: 1) Gianmarco Agostini (Team Cicli Copparo); 2) Daniele Passi (Inc Jolly Wear); 3) Andrea Menini (Asd Varzi); 4) Della Pietà (id.); 5) Camellini (Cicli Camellini); 6) Denti (Inc Jolly Wear); 7) Viglione (Asd Sanetti Sport); 8) Altare (Gsp Passatore); 9) Fazzone (Bicistore Cycling); 10) Lini (Maserati-Synclean).

Classifica generale: 1) Agostini, punti 104; 2) Viglione, 100; 3) Passi, 90; 4) Denti 86; 5) Fazzone, 56.

Fascia B: 1) Massimiliano Baldisseri (Lelli Bike Lido di Savio); 2) Alessandro Locatelli (Newciclismo); 3) Massimo Suardi (Spilla Team); 4) Bottarelli (Jolly Wear); 5) Cattivelli (Perini Bike); 6) Freno (Speed Wheel Team); 7) Savorani (Lelli Bike Lido di Savio); 8) Parise (Autoberetta Pontenure); 9) Morigi (Lelli Bike lido di Savio); 10) Ferrero (Atelier della Bici).

Classiifica generale: 1) Parise, 102; 2) Locatelli, 100; 3) Baldisseri, 90; 4) Cattivelli, 88; 5) Suardi, 85.

PAOLO ALMANZI