Calcio – Il Cadimare al vaglio della provincia genovese

Trasferta molto impegnativa, nel Girone B del campionato di Promozione ligure, per la capolista Cadimare attesa a Recco (e i cadamoti in provincia di Genova non hanno finora molto convinto in questo campionato…) da un Golfo Pro Recco quarto in classifica; si gioca alle ore 15, domenica 2/2, per la 19.a giornata e arbitra Rizzello di Savona.

<Crediamo nel primo posto – in settimana ha comunque detto l’attaccante Marco Cupini fra i protagonisti della vittoria interna col redivivo Real Fieschi nel turno scorso – e ci batteremo settimana per settimana di conseguenza>.

Questi infine i bianconeri convocati per l’occasione da mister Stefano Buccellato: Sarti S., Santini, Cutugno, Agrifogli, Bertagna, Forieri, Rossi, Del Vigo, Lapperier, Del Santo, Vigiani, Sarti A., Paparcone, Moussavi, Simonini, Giannini, Cupini, Galli, De Sogus e capitan Lunghi.

Nella foto la punta Marco Cupini