Calcio – In Promozione / B il Cadimare rimonta e torna primo

La Spezia – Con la marcia in più impressa da un subentrato Giannini, un’ultima ventina di minuti ad alto ritmo e soprattutto accelerando ulteriormente nel finale, alla Pieve il Cadimare si riprende (peraltro di netto) la vetta in un Girone B a giudicare dalle prime posizioni a “trazione spezzina”; per quanto gli stessi cadamoti siano ora chiamati subito a una verifica in casa d’un Golfo Pro Recco in fondo a pochi punti. Ecco la cronaca dal “Denis Pieroni”.

Al 6’ Mosto sblocca già lo “score” approfittando d’uno svarione della difesa bianconera.

Al 19’ Simone Sarti sventa in corner il raddoppio ospite su una “zuccata” dello stesso Mosto servito da Ruffino.

Al 23’ i padroni di casa reagiscono con una bordata di Lunghi di poco alta che pochi minuti più tardi Paparcone “imita”.

Al 40’ Ghirlanda ribatte un pericoloso tiro-cross ancora di Lunghi.

Al 45’ alta di pochissimo una concusione di Binaj.

Ripresa…

Al 13’ il fresco entrato Giannini colpisce il palo da fuori area.

Al 20’ Sarti S. devia in angolo un fendente dal limite di Asimi sul cui tiro dalla bandierina Sanguineti impegna nuovamente il portiere locale.

Al 25’ spettacolare pareggio di Cupini il quale, su lancio di Forieri, dribbla e poi va a bersaglio con un gran diagonale.

Al 42’ i padroni di casa passano in vantaggio su rigore caparbiamente voluto a forza di dribbling da Giannini e trasformato da capitan Lunghi.

Al 45’ il “solito” Giannini chiude virtualmente la contesa fuggendo su un lancio del neoentrato Agrifogli: estremo difensore avversario battuto in uscita.

In tempo di recupero un’altra combinazione tra Agrifogli e Giannini chiama, sulla stoccata di quest’ultimo, il medesimo Ghirlanda a una difficoltosa parata in due tempi.

Di seguito poi gli altri risultati in quella che pure nel raggruppamento era, nel campionato di Promozione ligure, la giornata.

Bogliasco – Forza e Coraggio 4-0, Canaletto Sepor – Magra Azzurri 3-0, Colli Ortonovo – D. Bosco Sp 1-1, Goliardicapolis – Valdivara Cinque Terre 1-2, Little James – Golfo Pro Recco 1-0, Marassi 1965 – Levanto 4-2 e Vallescrivia-Sammargheritese 0-3.

A seguire infine la classifica che consegue.

Cadimare punti 38, Forza e Coraggio 36, Canaletto Sepor 35, Golfo Pro Recco 33, Colli Ortonovo e Vallescrivia 30, Goliardicapolis e Marassi 28, Levanto 24, Sammargheritese 22, Magra Azzurri 21, Don Bosco Spezia e Little James 16, Bogliasco 17, Real Fieschi 16, Valdivara 5 Terre 9.

Tabellino.

CADIMARE – REAL FIESCHI 3 – 1

Marcatori: Mosto al 6’, Cupini al 70’, Lunghi su rig. all’ 87’ e Giannini al 90’

CADIMARE: S. Sarti, Rossi, Lapperier; Cutugno, Forieri, Moussavi (55’ Giannini); Del Santo (75’ Galli), A. Sarti, Cupini (85’ Simonini); Lunghi e Paparcone (63’ Agrifogli). A disp. Santini, Delvigo, Costa, Vigiani, Desogus. All. Buccellato.

REAL FIESCHI: Ghirlanda, Pecaj, Dondero; Salvatori (93’ Domenighini), Conti, Fe. Bacigalupo; Sanguineti (68’ Garbarino), Ruffino, Mosto; Asimi e Binaj (74’ Dahmane). A disp. Fr. Bacigalupo, Chiapperini, Rossi, Casale. All. Paglia.

ARBITRO: Edwin di Genova.

Nella foto Cupini autore del pareggio