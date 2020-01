Pallavolo – A Ferrara la grinta non basta al Laghezza Spezia

La Spezia – Sconfitta per lo meno dignitosa del Volley Laghezza Spezia a Ferrara…c’è tuttavia da chiedersi se davvero non si poteva ottenere di più contro un Caffè Krifi Quattro Torri che in fondo aveva pochi punti di più in classifica. Ad ogni modo “laghezziani” tuttora fuori dalla zona-retrocessione nel Girone D della Serie B maschile e poi lo “score”, set per set, è la prova che a loro la grinta non sta mancando.

Per la cronaca: fra gli spezzini Martinelli al palleggio con Calosi in diagonale, capitan Moscarella e Nannini in mezzo (dove ha fatto capolino pure Lambruschi in battuta) in alternanza con De Rosa perché Nannini nel terzo set è stato sperimentato pure da opposto, di mano Lanzoni e Facchini con breve apparizione anche di Cerquetti; Briata libero.

Tagliatti come noto non poteva andare oltre la panchina.

Di seguito infine quella che nel raggruppamento è oggi la classifica che chiude il girone d’andata.

Sama Portomaggiore punti 37, Geetit Bologna 31, Ermgroup S. Giustino 30, Arno Pisa 27, Sir Safety Monini Spoleto 26, Querzoli Forlì 23, Trading Zephyr Valdimagra 21, Lupiestintori Pontedera Pi e Krifi Caffè 4 Torri Ferrara 20, Laghezza La Spezia 12, Titan Services S. Marino 10, Jobitalia Città di Castello 8, Energiafluida Cesena 6, Promovideo Monteluce Perugia 2.

Tabellino.

KRIFI CAFFE’ 4 TORRI FE – LAGHEZZA SP 3 – 1

Set: 27-25 / 25-20 / 23-25 / 25-23.

CAFFE’ KRIFI 4 TORRI FERRARA: Smanio 7, Biondi 1, Spagnol 18, Zambelli 3, Grazzi 13, Ballerio 11, Masotti 2, Bragatto 6, Bertolli e Martello liberi; n.e. Bristot, Morelli, Ruffo e Ceban.

VOLLEY LAGHEZZA SPEZIA: Martinelli 0, Calosi 2, Moscarella 10, Nannini 8, Lambruschi 0, De Rosa 4, Lanzoni 22, Facchini 12, Briata libero; n.e. Figini, Tagliatti, Ruiu e Venturini.

ARBITRI: Pampaloni e Tanania.

Nella foto da sinistra il presidente esecutivo Simone Cananzi e il vicepresidente Riccardo Donini