Calcio – Il Don Bosco Spezia cresce

La Spezia – Il Don Bosco Spezia prende alla lettera le raccomandazioni di mister Clodio Bastianelli e in una ventina scarsa di minuti liquida il derby provinciale della giornata; salvo poi accontentarsi, si direbbe, del risultato all’inglese per il resto del match (ma non si può negare che nel complesso i rossoneri siano in crescita…). Da parte sua il Marolacquasanta non avvia bene, almeno come risultato, la gestione tecnica di coach Marco Tonelli.

Salesiani già in vantaggio grazie a Gavini che già al 1’ segna con un gran destro al volo su corner di Campagni. Al 18’ il raddoppio di Campagni che trasforma un calcio di rigore concesso per un fallo in area di Vivaldi sul medesimo Gavini. Al 35’ Napoletano “centra” il palo. Al 64′ Cerri impegna Greci. Al 75’ Santunione calcia a lato da ottima posizione. All’85’ e al 90’ il Marola colpisce due pali, il primo di Garibotti con un tiro dalla distanza, il secondo di Di Muri su cross del medesimo stesso Garibotti.

Questi poi gli altri incontri in quello che, nel Girone B del campionato di Promozione ligure, era il 9.o turno: Bogliasco-Magrazzurri 6-1, Caperanese-Levanto 2-1, Golfo Paradiso Pro Recco-Cadimare 5-0, Little James-Follo 0-0, Sammargheritese-Marassi 3-2, Tarros Sarzanese-Molassana Boero 2-0 e Vallescrivia-San Desiderio 2-3.

In classifica ancora al comando la Caperanese con 23 punti, seguita a 22 dalla Golfo Paradiso Pro Recco, quindi Sammargheritese 20. Prime fra le squadre della provincia spezzina, a quota 16, tarro Sarzanese e appunto Don Bosco.

Tabellino.

D. BOSCO SP – MAROLACQUASANTA 2 – 0

MARCATORI: Gavini al 1’ e Campagni su rig. al 18’.

DON BOSCO: Greci, Antonelli D., Massini; Pesare (46’ Morettini), Giordano, Mazzantini; Napoletano (64’ Simoni), Campagni (80’ Laghezza), Gavini; Santunione e Adami. A disp. Ciardi, De Angelis, Conti, Gigante, Bordino, Azzaro. All. Bastianelli.

MAROLACQUASANTA: Di Marco, Castagnaro, Vivaldi; Boccino (68’ Beltrano), Bassi (13’ Bianchini), Bertoneri; Di Muri, Porqueddu, Zangani (82’ Ricciardi); Garibotti e Cerri (74’ Paparcone M.). A disp. Torri, Eminente, Drovandi, Tortorelli, Tartarini. All. Tonelli.

ARBITRO: Trabucco di Chiavari; assistenti Maggi e Ugolini della Spezia.

Nella foto i festeggiamenti dopo il gol di Campagni