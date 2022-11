Pallavolo – Punto della Zephyr ad Alba

S. Stefano Magra – Trentacinque punti 35 del “top scorer” della serata Gianluca Magnani e due set 2 di vantaggio non sono bastati per aggiudicarsi il confronto del Palasport albese a una Zephyr Mulattieri Valdimagra che, alla lunga, s’è evidentemente ritrovata col fiato corto. Buona comunque la prestazione dei rossoblù che peraltro portano pur sempre via dal Piemonte un punto (e mancavano dell’opposto Fabio Bottaini e del libero di ricezione Andrea Ruggeri oltre che della banda-opposto di rincalzo Diego Vescovi). Discreto il rientro di un Alessio De Matteis a lungo indisponibile.

In campo capitan Grassi al palleggio con Magnani in diagonale, Conti, Nannini e appunto De Matteis in mezzo; Salsi e Facchini “martelli” con Vignali libero.

Questi poi gli altri risultato in quella che, nel Girone A della Serie B nazionale di volley, era la 5.a giornata: Canavese-Acqui 2-3, Ciriè-Ongina 3-0, Novi-Cus Genova 3-1, Colombo Ge-Parella To 1-3 e Fenera Chieri-Nuova Pallavolo S. Giovanni Sp 3-2.

Questa la classifica che ne consegue…Alto Canavese Cuorgné To punti 12 punti; Acqui Terme Al 11; Parella Torino 10; Canottieri Ongina Pc, Ciriè To, Mercatò Alba Cn 9, Pallavolo Novi Ligure Al, Colombo Genova, Zephyr Mulattieri V. 7, Tomcar Pescatori S. Anna To, Nuova Pallavolo San Giovanni Spezia, Fenera Chieri 6, Cus Genova 3, Albisola 0. Sant’Anna Pescatori Torino Albisola una partita in meno.

Tabellino.

MERCATO’ ALBA – ZEPHYR MULATTIERI 3 – 2

23-25 / 23-25 / 26-24 / 25-17 / 15-8.

MERCATO’ ALBA CN: Matta 1, Menardo 11, Bosio 30, Gonella 12, Corno 14, Borgogno 19, libero Elia.

ZEPHYR MULATTIERI VALDIMAGRA: Grassi 2, Magnani 35, Conti 1, De Matteis 1, Nannini 8, Facchini 11, Salsi 17, libero Vignali.

ARBITRI: Alice e Strippoli.

Nella foto la Zephyr