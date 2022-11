Pallavolo – Lunezia strappa un punto alla 1.a

Sarzana – Un Lunezia Volley quasi tutto minorenne è stato persino commovente per come ha tenuto in scacco la capolista per buona parte del match finché (visibilmente provato) ha forse pagato nel finale la rimonta a cui è stata costretta per buona parte del match: le biancoblu per due volte avevano rimontato un set a una Normac Genova che è capolista e parliamo di set quasi tutti risoltisi allo spasimo. Per la cronaca sarzanesi con Evangelisti e verso la fine Menconi ad alzare, Lupi in diagonale, al centro Quartieri e Malaspina, liberi Mozzachiodi e Bruno; di banda Giangreco e Castagna. Genovesi con Friscione momentaneamente rimpiazzata da Demelas al palleggio e con Stagnaro opposto, al centro Fiorucci e Mohamed, all’ala Ghersi e Pescarolo temporaneamento rilevata da Demelas. Questi infine gli altri risultati in quella che, nel Girone B della Serie C regionale ligure, era la 4.a giornata…Futura Ceparana-Serteco School Ge 0-3, Paladobosco Genova-Tigullio Santa Margherita Ligure 0-3, Podenzana Tresana-Admo Lavagna post. 9/11.

Tabellino.

LUNEZIA VOLLEY – NORMAC GE 2 – 3

SET: 24-26 in 26 minuti / 26-24 in 28 / 24-26 in 31 / 25-20 in 24 / 7-15 in 11.

NORMAC GENOVA: Friscione 6, Demelas 0, Stagnaro 17, Fiorucci 16, Mohamed 6, Ghersi 11, Pescarolo 5, Torrazza 0, liberi Acleo e Aprile; n.e. Meolone, Piccioni,Baroni. All. Corrado; vice Graziano,

LUNEZIA VOLLEY: Evangelisti 1, Menconi 1, Lupi 24, Quartieri 3, Malaspina 3, Giangreco 21, Castagna 20, Benettini 0, liberi Bruno e Mozzachiodi; n.e. Andreini, Maltana, Poli. All. Giacomelli; vice Giraldi.

ARBITRI: Portaccio e Pantani.