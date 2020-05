Calcio, Gravina: Play off non accantonati per la Serie A

“L’ipotesi playoff non è accantonata”. Le parole del presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, confermano la volontà di riprendere e portare a termine il campionato di Serie A ma le difficoltà oggettive legate al calendario e alla sequenza di gare ravvicinate, alla condizione fisica dei calciatori che non hanno ancora ripreso gli allenamenti collettivi e fatto richiami di preparazione, spingono il numero uno della Figc a portare al centro della discussione l’ipotesi messa da parte nelle settimane scorsa. Non abbandonata del tutto ma solo accantonata nel tentativo di verificare se c’è la possibilità di termine la stagione in maniera regolare e senza stravolgimenti del format attuale.

Quattro recuperi più 12 giornate in calendario per un totale di 124 partite: è questa la montagna da scalare per scollinare e poi pensare alle Coppe che – come annunciato da Ceferin – si svolgeranno ad agosto. Juventus, Napoli, Atalanta, Roma e Inter le squadre ancora in corsa tra Champions ed Europa League sulle quali verranno accesi i riflettori nel periodo più caldo dell’anno. Ecco perché, al netto anche della difficoltà di trovare un’intesa definitiva sul protocollo, Gravina ha chiarito che la possibilità di ricorrere agli spareggi è un’opzione da tenere in considerazione.

continua su: https://www.fanpage.it/sport/calcio/gabriele-gravina-playoff-per-chiudere-il-campionato-di-serie-a/

https://www.fanpage.it/