Genoa, Criscito: Mi sono allenato tutti i giorni

Capitan Criscito parla del periodo distante dal campo e della possibile ripresa del campionato.

«Da quando ci siamo fermati per il Coronavirus mi sono allenato quasi tutti i giorni. Come squadra a Genova non abbiamo ancora ripreso, torniamo ad allenarci tutti insieme lunedì. Sto leggendo sui vari siti e sui giornali, speriamo di ricominciare il campionato il prima possibile. Non abbiamo notizie certe, anche noi stiamo aspettando. I tifosi sono la parte bella del calcio, giocare in uno stadio vuoto è brutto, ma se bisogna farlo per la sicurezza di tutti è giusto così. Nella speranza di tornare alla normalità il prima possibile».