Calcio, gli arbitri del prossimo turno di A delle liguri

Sono state diramate le designazioni per le partite della 24ma giornata di campionato. La direzione della sfida tra Genoa e Inter, in programma domenica allo stadio Meazza (ore 15, diretta tv su SKY), è stata affidata a Daniele Chiffi, appartenente alla sezione A.I.A. di Padova. Il ruolo di assistenti è stato assegnato a Stefano Del Giovane e Luigi Rossi, tesserati nei distretti di Albano Laziale e Rovigo. Quarto ufficiale dell’incontro sarà Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta. La direzione della video assistenza è stata assegnata a Paolo Mazzoleni (Gruppo Var Pro), in collaborazione con Mauro Vivenzi del distretto A.I.A. di Brescia. In questo turno la Lega Serie A promuove negli stadi la Giornata Nazionale per la lotta ai disturbi alimentari “Never Give Up”.

La designazione arbitrale per Sampdoria-Atalanta, gara in programma sabato 28 febbraio (ore 12.30) allo stadio “Ferraris” di Genova e valida quale 24.a giornata della Serie A TIM 2020/21.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Assistenti: Valeriani di Ravenna e Raspollini di Livorno.

Quarto ufficiale: Marini di Roma 1.

VAR: Doveri di Roma 1.

AVAR: Lo Cicero di Brescia.

L’AIA ha reso noto che sarà Daniele Orsato della sezione di Schio a dirigere la sfida valida per il 24° turno di campionato , in programma sabato 27 febbraio alle ore 15:00 sul terreno dello stadio Alberto Picco.

L’incontro vedrà come assistenti Giovanni Baccini della sezione di Conegliano e Davide Imperiale della sezione di Genova; Quarto Ufficiale sarà Davide Ghersini di Genova. Al Var, Luca Pairetto di Nichelino, Avar, Giorgio Peretti di Verona.