Genoa, Criscito bicentenario in Serie A

La prossima sarà la partita n° 200 in Serie A Tim per il capitano, Mimmo Criscito, di cui 192 con la maglia del club più antico in Italia. Le stagioni nel settore giovanile in cui arrivò giovanissimo, per felice intuizione di un altro capitano, Claudio Onofri, che lo pescò al foto-finish di un provino tra i ragazzi dello Sporting Volla. L’esordio in Serie B, a 16 anni, in una partita (Genoa-Cosenza 3-0) in cui, cose da Grifo, la tifoseria trasformò una retrocessione sul campo in una festa allo stadio. L’orgoglio sopra tutto. La promozione in A nel 2007, i vai e torna dalla Juventus, le esperienze in Nazionale, i periodi in rossoblù impreziositi dall’Europa League e l’intermezzo delle cinque stagioni allo Zenit. C’è tanto succo in una carriera il cui finale è da scrivere.