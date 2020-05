Calcio, estate rovente: tutti gli impegni in caso di ripresa

Se si dovesse riprendere la stagione per il Calcio sarà un vero e proprio tour de force con tantissime partite ancora da disputare.

Sospesa la Serie A dopo Sassuolo-Brescia, ultima partita della 26esima giornata, giocata lunedì 9 marzo. Al termine mancano ancora 12 turni, ma ci sono altre quattro partite della 25esima giornata da recuperare. Sono Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari, Torino-Parma e Atalanta-Sassuolo.

Per quanto riguarda la Champions La massima competizione continentale stava completando le partite degli ottavi di finale. La Juventus aveva perso l’andata 1-0 a Lione e doveva giocare il ritorno il 17 marzo a Torino. Il Napoli aveva pareggiato 1-1 in casa con il Barcellona e doveva recarsi in Spagna il 18 marzo. Già qualificata ai quarti di finale invece l’Atalanta che aveva battuto nel doppio turno il Valencia: 4-1 a Milano e 4-3 in Spagna. Sono state già promosse anche Psg (eliminato il Borussia Dortmund), il Lipsia (contro il Tottenham), Atletico Madrid (fuori i detentori del Liverpool).

In mezzo ci sono anche gli impegni di Coppa Italia con le Semifinali (Juve,Inter,Napoli e Milan) e l’Europa League per Roma e Inter. Insomma sarà un’estate di fuoco.