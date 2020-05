Genoa, Nicola: Equilibrio per diventare più forti di prima

In attesa di tornare in campo mister Davide Nicola allena testa e corpo nella sua casa in questi sgoccioli di quarantena per Covid 19.

“La vita è sempre una questione di equilibrio: in questa fase, ad esempio, si è a metà tra allentare la tensione o dare una spinta ulteriore. Non so quale sarà la direzione che prenderemo, ma una cosa è certa: restando in equilibrio, alleniamo la resistenza e diventiamo più forti di prima. Che vuol comunque dire andare avanti #semprealmassimo.”

