Calcio – Don Bosco Spezia all’insegna di Napoletano?

La Spezia – <Mi è piaciuto di più il secondo>. E’ tutto quello che a Matteo Napoletano, con riferimento al secondo gol, viene da dire nella sua semplicità. Eppure, con una bella doppietta al “Miro Luperi”, è stato questo giovanotto classe 2003 a rimettere in carreggiata un Don Bosco Spezia che non vinceva da un mesetto…e stava perdendo anche con la Tarros Sarzanese.

Matteo, annata 2003, è un prodotto del “vivaio” salesiano. <Tecnicamente sta mantenendo quanto prometteva da tempo – commenta Mario Bucchi che dirige il settore giovanile oratoriano – e se soltanto fosse un po’ più ben messo come fisico…>.

Napoletano è un esterno, mancino, ma si tende a schierarlo soprattutto a destra (per quanto pure a sinistra si faccia valere eccome) per sfruttarne al massimo la verve in fase di rientro verso il centro. E’ anche figlio di Pietro, per tanti anni allenatore nel settore giovanile dell’ Arci Pianazze, da diversi anni passato a quello dello Spezia.

<Mi dovrebbe solo ascoltare di più – commenta il papà – quando gli raccomando un po’ più di grinta>.

Ma chissà che il pargolo non stia preparando un altro scherzo del tipo di quello del “Luperi” per domenica prossima 6/3, a Pagliari, dove i rossoneri ricevono il Little James Genova; ovviamente per il campionato di Promozione ligure Girone B,

A proposito, al “Franco Cimma” si gioca alle ore 17, arbitro Grandi di Novi Ligure: assistenza al femminile con guardalinee Chiara Nania di Genova e Loredana Roman di Novi. Forza che la capolista Golfo Pro Recco riposa.

Nella foto Matteo Napoletano