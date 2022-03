Pallavolo – Per la Trading stavolta non è un derby

La Spezia – Vinti tutti i derby regionali possibili e immaginabili in meno di un mese, in attesa di quello provinciale con la Zephyr che al momento è ferma, la Trading Logistic Spezia ospita sabato 5/3 (ore 18 al Palamariotti spezzino con arbitri Giacomo Vannuzzi e Yuri Armelani) quella Pallavolo Novi che nel Girone A della Serie B maschile nazionale la insegue a 3 punti. Sprugolini pressoché al completo, ora come ora in forse c’è di nuovo il secondo libero Gianmarco Vindice, nonché molto in salute come i recenti risultati dimostrano: cercano dunque la quarta vittoria consecutiva, terza in questo 2022, la coppia di testa Negrini Acqui-Alto Canavese è undici punti più avanti…ma chissà se pii sono così tanti.

A proposito a seguire appunto l’odierna classifica nel raggruppamento.

Negrini Acqui Terme Al e Alto Canavese Cuorgné To punti 38; Trading Logistic Spezia e Pvlcerealterra Cirié To 25; Fenera Chieri To e Pallavolo Novi Ligure Al 23; Zephyr Mulattieri Valdimagra 18; Sant’Anna Tomcar Torino 15; Cus Genova 13; Admo Lavagna 7; Arti e Mestieri Collegno To 6; Colombo Global Ge 4. Al termine prime due ai playoff e le ultime tre in Serie C.

Infine di seguito le altre partite in programma in quella che è la 19.a giornata.

Alto Canavese-Fenera Chieri, Cus-Pvlcerealterra Cirié, Global Colombo Ge-Arti e Mestieri e Negrini Acqui T.-Tomcar S. Anna. Rinviata invece per problemi di positività Zephyr Mulatieri-Admo L.

Per concludere ecco il calendario delle quattro giornate da recuperare; 12.a giornata il 3 Aprile, 13.a giornata il 13, 14.a giornata il 23 e 15.a giornata il 30 Aprile. Altresì Chieri-Acqui e Zephyr-Novi l’8 Marzo e Cus-Arti e Mestieri il 9. Da definire invece le date di Alto Canavese-Trading Logistic, Colombo-S. Anna, Ciriè-Zephyr.

Nella foto lo scout-man biancazzurro Marco Senesi