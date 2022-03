Calcio – Il Magrazzurri ricomincia da Follo

Santo Stefano – Al Magrazzurri si contano. C’è uno squalificato (nervosismo crescente?) per reparto, Capetta in difesa, Giannarelli a centrocampo e Cantoni in attacco, come non bastasse sono infortunati il fantasista Santunione e la punta Pellegri: più un altro paio di elementi in dubbio.

La situazione non è il massimo, specie alla vigilia della visita di domenica 6/3 a un Follo San Martino appena 3 punti dietro peraltro con una partita in meno, che in un buon momento bussa alle porte di quella che nel Girone B del campionato di Promozione ligure è la zona-playoff.

Eppure non può essere molto lontano quel “Magra” che ha azzeccato quattro vittorie di fila, oltretutto contro squadre di grosso calibro, la frenata contro il modesto Real Fieschi al “Luigi Camaiora” era probabilmente fisiologica. Nel calcio la continuità non è eterna. Chissà, non avesse dovuto osservare un turno di riposo, magari avrebbe rallentato lo stesso Follo; nonostante la sua serie positiva non sia altisonante come quella dei santostefanesi…

Nella foto un recente allenamento