Calcio, Derby della Lanterna sul mercato per Caufriez

Il derby della Lanterna, in attesa di tornare nella calda sera d’estate del 22 luglio, si gioca anche nelle mosse d’anticipo del calciomercato.

Caufriez è il nuovo obiettivo per la difesa di Genoa e Sampdoria. Entrambi i club vorrebbero migliorare, infatti, i propri reparti difensivi, spesso non impeccabili in questa stagione. Il club di Preziosi sta provando a portarsi avanti nelle trattative e ha già sondato il terreno, contattando David Lasaracina, procuratore del giocatore e rappresentante di alcuni tra i calciatori più interessanti nel panorama calcistico belga. La valutazione economica del difensore non risulta ancora particolarmente alta. Per questo motivo, sembrerebbero essere moltissime le squadre ad aver fiutato l’occasione. Giovane e in rampa di lancio, Caufriez ha già attirato su di sè l’interesse delle principali squadre del campionato belga, Gent e Standard Liegi.