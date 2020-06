Genoa, l’ex Centurion: Sogno la maglia dell’Inter

Non c’è due senza tre: Ricardo Centurion dopo un doppio fallimento con la maglia del Grifone e l’ennesimo ritorno in Argentina vuole tornare in serie A e con un top club.

“Mi piacerebbe un giorno poter giocare con la maglia dell’Inter”. In nerazzurro, peraltro, ritroverebbe uno dei partner d’attacco con cui l’ex Genoa meglio si è trovato in carriera, quel Lautaro Martinez sua spalla ai tempi della comune militanza al Racing. Anche per questo motivo, probabilmente, l’autocandidatura di Centurion non sarà passata inascoltata dalle parti di Appiano Gentile. Che Marotta e Conte si siano convinti a concedere al chico loco argentino una terza chance in Italia appare però quasi favola.