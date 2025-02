Calcio – Bolanese “corsara” a S. Benedetto

Bolano – Un’insistita azione di Eldhiy “innescato” di Colombo, al 12′ della ripresa, permette alla Bolanese di venirsene via dal “Cevasco” con tre punti d’oro. Poi è soprattutto Biagioni, che al 17′ neutralizza una bella punizione di Braida, al 26′ para un rigore a Palma e al 33′ dice no pure al subentrato Mendoza. Infine in tempo di recupero Palma in mischia sfiora di testa il palo. Il successo esterno consente ai bolanesi di distanziare ulteriormente in classifica il Riccò e di tenere ancora a tiro le prime posizioni. A proposito ecco l’attuale graduatoria, nel Girone D della Prima Categoria ligure, dopo 18 turni.

Casarza Ligure e Marolacquasanta punti 39, Santerenzina 38, Lavagna 2.0 34, Bolanese e Riomaior 28, Brugnato 27, Romito Magra 25, Riccò Le Rondini 24, Iron Fox Amegliese 23, Segesta e Cogornese 21, Atletico Casarza 21, Colli 2024 15,Cadimare 13, Castelnovese 6.

Tabellino

RICCO’ LE RONDINI – BOLANESE 0 – 1

MARCATORE: Eldhiy al 57′.

RICCO’ LE RONDINI: Brozzo, Bertonati A. (Cosini), Fiocchi; Lo Bue, Ascoli, Keita; Bertonati G, Maggiani (Toracca), Scappazzoni (Kouassi); Palma e Braida. A disp. Minerva, Galanti, Fiorini, Mendoza. All, Furia.

BOLANESE: Biagioni, Sommovigo, Castellanotti (Civinini); Podenzana, Lapperier, Briselli; Gervasi (Dascanio), Tacchini, Colombo (Iaione); Degano ed Eldhiy. A disp. Bourhandour, Carta, Lorieri, Serus, Deidda, El Omari. All. Ravecca.

Nella foto la panchina della Bolanese

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube