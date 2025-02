Casa Sanremo Campus: formazione e opportunità per artisti italiani

Casa Sanremo si rinnova con un progetto ambizioso e innovativo: Casa Sanremo Campus, un’iniziativa di Gruppo Eventi Academy che punta a offrire alta formazione artistica ai talenti emergenti nel mondo della musica, della danza e della comunicazione.

Un nuovo spazio per la crescita artistica

Dopo il grande successo di Casa Sanremo Live Box e Casa Sanremo Performer, che hanno visto la partecipazione di oltre 400 artisti tra cantanti e strumentisti e più di 1.500 ballerini, nasce Casa Sanremo Campus. L’obiettivo è fornire agli artisti strumenti concreti per sviluppare le proprie competenze attraverso masterclass esclusive in canto, danza e promozione artistica.

“Casa Sanremo Live Box e Casa Sanremo Performer non sono concorsi, ma vere e proprie vetrine promozionali per artisti e professionisti dello spettacolo. Con Casa Sanremo Campus vogliamo ampliare le opportunità, offrendo un percorso di alta formazione in collaborazione con importanti accademie di musica e danza”, dichiarano i direttori artistici dei format.

Formazione di alto livello con esperti del settore

Casa Sanremo Campus si avvale della collaborazione di professionisti di fama nazionale e internazionale:

M° Ciro Barbato , Direttore del Dipartimento Musica e Spettacolo

, Direttore del Dipartimento Musica e Spettacolo M° Ermanno Croce , Responsabile della Sezione Danza

, Responsabile della Sezione Danza Dott.ssa Maria Puca, Responsabile della Sezione Comunicazione Web e Discografia

Le lezioni si terranno presso il Palafiori di Sanremo e saranno trasmesse in una striscia quotidiana di oltre 30 minuti, con una puntata speciale di 90 minuti ogni domenica, offrendo così agli studenti un’importante vetrina mediatica.

300 borse di studio per sostenere il talento

Uno degli aspetti più innovativi di Casa Sanremo Campus è il programma di borse di studio, promosso dal Consorzio Gruppo Eventi e dal suo presidente Vincenzo Russolillo. Saranno assegnate 300 borse di studio da 1.000 euro ciascuna, per un totale di 300.000 euro, a sostegno degli artisti emergenti:

150 borse di studio per la sezione musica , assegnate dal M° Ciro Barbato

, assegnate dal 150 borse di studio per la sezione danza, assegnate dal M° Ermanno Croce

“Casa Sanremo Campus è un progetto che anticipa i tempi, offrendo ai giovani artisti strumenti concreti per il loro futuro. Abbiamo selezionato professionisti di altissimo livello e investito in una rete di formazione capillare, dal nazionale al locale. Il nostro obiettivo è garantire crescita e sviluppo ai talenti emergenti, anche a chi non ha le possibilità economiche per accedere a percorsi di alto livello.” – afferma Vincenzo Russolillo.

Il primo appuntamento formativo è previsto per marzo 2025. Un’opportunità unica per tutti gli artisti italiani che desiderano migliorare le proprie competenze e costruire un futuro nel mondo dello spettacolo.

Maggiori info al sito ufficiale: www.casasanremocampus.it