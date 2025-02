Calcio – Il Ceparana torna alla vittoria

Ceparana – Con un perentorio tre a zero al “Denis Pieroni” della Pieve spezzina, purtroppo per un malcapitato Speziasportale Caritas, la capolista fuga i dubbi che sulla sua tenuta avevano fatto capolino in seguito al pari interno (senza gol) col Mamas Giovani al “Cipriano Incerti” ceparanese. Dunque Ceparana di nuovo perfettamente in sella, nonché appunto primo, nel Girone F della Seconda Categoria ligure…

Nel frattempo questi gli altri risultati in quella che era la 14.a giornata: Magrazzurri Under 21-Calcio Popolare Spezia 1-7, Rebocco-Mamas G. 3-1, San Lazzaro Lunense-Lerici 2-1 e Vezzano-Bolanese B 2-0; più Albianese-Monterosso rinviata per impraticabilità di campo al “Molinazzi” di Albiano Magra.

Conseguente classifica; Ceparana punti 34, Spezia Calcio Popolare 31, Lerici 28, Vezzano 24, S. Lazzaro Lunense 22, Monterosso 20, Rebocco e Mamas Giovani 16, Speziasportale 14, Magrazzurri 10, Bolanese B 9, Albianese 5.

Tabellino.

SPEZIASPORTALE CARITAS – CEPARANA 0 – 3

MARCATORI: Scirocco al 18′, 73′ Belakhdim, 89′ Marianelli.

SPEZIASPORTALE CARITAS: Xhika, Jannate, Arza; Barabino M., Bertoni, Ruffini; Mata, Tempesta, Gabrielli; Hamouzine e Marquilie. Entrati Diedhiou per Marquilie, Velez per Gabrielli, Barabino J. per Tempesta, Matana per Barabino M., Tentcha per Jannate. A disposizione Gjini, Fotso, Boiro.

CEPARANA: Fiorito, Bologna, Braglia; Beggiato, Terminillo, Maccione; Scirocco, Cariati, Maggiari; Giorgi e Belakhdim. Entrati Fouqade per Braglia, Lotta per Maccione, Mini per Giorgi e Marianelli per Maggiari. A disposizione Grondacci, Sciuti, Chiappini e Fiorini.

