Calcio, ancora quattro campionati ancora attivi nel mondo

Quasi tutto il mondo del calcio si è fermato a causa della pandemia: quasi è però il termine più corretto da usare.

Sono infatti quattro i campionati di calcio nel mondo che non si sono fermati nonostante la pandemia da Coronavirus: Bielorussia (unica in Europa), Tagikistan, Nicaragua e Burundi. Nel Paese africano il campionato si è fermato in questi giorni, ma non a causa della pandemia di Covid-19, bensì per le elezioni.

Si continua a giocare anche in Bielorussia, dove il campionato è appena alla 4ª giornata dal momento che la stagione calcistica segue l’anno solare, in Nicaragua, dove è in corso il torneo di Clausura, giunto alla 16ª giornata, e nel Tagikistan, dove, nel prossimo weekend, si giocherà la 3ª giornata del massimo campionato.