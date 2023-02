Calcio – Alla Bolanese il recupero col Pegazzano

Bolano – La Bolanese fa un passo che potrebbe essere molto importante verso quella che potrebbe essere la permanenza in Prima categoria aggiudicandosi, al “Bertolotti” di Bolano, il singolare (è durato 35 minuti…) recupero notturno col Pegazzano.

La partita era stata al 10’ della ripresa per nebbia, per cui ne è stata recuperata solo la parte non giocata, come vuole il regolamento in tale categoria. Sintetica cronaca: Zakaria sfiora di testa la traversa al 68’ su cross di Andrea Castellanotti, al 73’ Billi imbeccato da Iaione porta in vantaggio i padroni di casa dopo dribbling, all’ 85’ Oliveri sventa il pareggio su un calcio piazzato di Malgarotto.

Al termine il capitano locale, Thomas Podenzana, si esprime così: <Pochi i minuti a disposizione, ma tanta la convinzione che avevamo e che ha pagato, con una vittoria che ci voleva dopo alcuni risultati negativi e che potrebbe essere fondamentale>.

Tabellino.

BOLANESE – PEGAZZANO 1 – 0

MARCATORE: Billi al 73’.

BOLANESE: Oliveri, Billi, Serusi; Tacchini, Bocchia, Podenzana; Castellanotti D., Castellanotti A., Iaione (87’ Lorieri); Zappelli (88’ Zappelli) e Zakaria (78’ Conti). A disp. Komvardo, Giampietri, Pergolizzi, Macchini, Seravini, Lombardo. All. Trivelloni.

PEGAZZANO: Del Freo, Laminetti, Rovani; Dascanio, Raimondi, Malgarotto; Cagetti (78’ Angeli), Capitani, Romeo; Laudicina e Milone. A disp. Scaramuccia, Cattani, Liguori, Cozzani. All. Pedretti.

ARBITRO: Di Napoli di Savona.

Nella foto la Bolanese all’attacco