Pallanuoto, A1 maschile: Recco domani in vasca a Salerno

Il weekend lungo chiude una settimana in cui si è giocato molto. Dopo l’infrasettimanale di mercoledì, la serie A1 maschile torna in vasca sabato e domenica con le partite valide per la terza giornata di ritorno.

La capolista Pro Recco, campione d’Italia e d’Europa in carica, detentrice di Coppa Italia e Supercoppa europea, per un poker storico e che comanda la regular season a punteggio pieno, scende in acqua domenica 5 febbraio, alle 12.30, in casa della Check UP Rari Nantes Salerno (3 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte in casa). All’andata era finita 18-5 per la squadra di Sukno. Alle spalle dei campioni d’Italia, con tre punti di ritardo, c’è il Brescia che ospita il Netafim Bogliasco 1951. La terza forza del torneo, a quota 34 punti, l’Ortigia 1928, reduce dal pareggio nel derby con la Telimar Palermo, è impegnata a Bologna contro il De Akker Team. In chiave salvezza il match sotto la lente d’ingrandimento è quello delle 18.00 a Genova, alla Paganuzzi, tra Iren Genova Quinto e Anzio Waterpolis, divise da sette punti in classifica.

A1 MASCHILE

16^ giornata – sabato 4 febbraio

14.30 De Akker Team-CC Ortigia 1928

Arbitri: Paoletti e Nicolai

14.30 Nuoto Catania-RN Savona

Arbitri: Petronilli e Braghini

15.00 Telimar-Circolo Nautico Posillipo

Arbitri: Brasiliano e Scappini

15.00 AN Brescia-Netafim Bogliasco 1951

Arbitri: Guarracino e Alfi

16.00 Pallanuoto Trieste-Distretti Ecologici Nuoto Roma

Arbitri: Carmignani e Piano

18.00 Iren Genova Quinto-Anzio Waterpolis

Arbitri: Calabrò e D’Antoni

Domenica 5 febbraio

12.30 Check UP RN Salerno-Pro Recco

Arbitri: Ricciotti e Zedda