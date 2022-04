Calcio – A Levanto “derby” fra squadre in salute

Levanto – E’ uno scontro fra squadre “in palla”, si direbbe, quello che domenica 10/4 attende il Levanto. Al “Raso Scaramuccia” (ore 15, arbitro Volpi della Spezia, assistenti Botto e Sara Selvini di Genova) arriva infatti un Real Fieschi che, seppur tuttora in zona-playout, non ha mai dato segni di resa dall’inizio di questo campionato di Promozione ligure…e giunge a Moltedi moralmente forte dell’autoritario tre a zero appena rifilato in casa al Colli Ortonovo.

Da parte loro i levantesi, si sa, godono di recente di ottima salute e più in generale sono rivitalizzati da quando s’è insediato sulla panchina biancoceleste mister Massimo Carrodano.

Infine questi gli altri incontri in programma in quella che è la 27.a giornata: Colli Ortonovo-Follo San Martino, Forza e Coraggio-Magrazzurri, Golfo Pro Recco-Valdivara 5 Terre, Goliardicapolis-Don Bosco Spezia, Little James-Marassi 1965 e Sammargheritese-Bogliasco; a riposo la Tarros Sarzanese.

Nella foto Massimo Carrodano