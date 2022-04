Calcio – Magrazzurri rilanciato fa visita alla prima

Santo Stefano Magra – Mancherà il “jolly” Salamina, che deve riassestare un menisco, oltre al portiere Pietra che ha già terminato la stagione calcistica (operazione a una mano?) nel Magrazzurri che domenica 10/4 scende sul campo della capolista Forza e Coraggio all’ “Astorre Tanca”; ore 17, arbitra Noce di Genova, assistenti Spinetta e Romeo della Spezia.

Ad ogni modo, in quanto ad assenze va già meglio del solito in questo “Magra” sotto tale aspetto mai fortunato in quest’annata sportiva, a rimpiazzare Pietra c’è un Fialdini che ogni volta stupisce di più: in senso positivo s’intende… e soprattutto il morale dei santostefanesi c’è rialzato di parecchio dopo il ritorno alla vittoria col recupero vinto sul Marassi 1965 per due a zero al “Luigi Camaiora”.

Adesso, considerando i recuperi ancora in ballo, gli azzurri nel Girone B del campionato di Promozione ligure sono potenzialmente di nuovo in zona-playoff.