Calcio – Un Don Bosco Spezia rigenerato a Ligona

La Spezia – Ambiente rigenerato al Don Bosco Spezia, dopo il ritorno alla vittoria col perentorio tre a zero rifilato niente meno che alla Golfo Pro Recco al “Franco Cimma”.

Per proseguire sullo slancio, domenica 10/4 a Ligorna in casa della pericolante Goliardicapolis reduce da un 2-0 buscato a Bogliasco, l’ideale sarebbe continuare sulla falsariga di quell’ultima ventina di minuti da favola in cui il è maturato tale 3-0 (per la cronaca si gioca alle ore 15, arbitro El Bouazaoui di Chiavari, assistenti Pollero di Savina e Pistis di Genova).

Nel frattempo non perde il sangue freddo e la misura, forse anche troppa, mister Stefano Buccellato: “Abbiamo senza dubbio battuto una delle squadre più attrezzate di tutto il campionato di Promozione ligure, direi anche con merito, per quanto ci sia voluto un po’ di tempo per carburare e soprattutto in avvio i recchesi ci hanno messo in difficoltà”.

Salesiani intanto rilanciati eccome in zona-playoff, a proposito ripassiamo quella che nel Girone B della Promozione ligure è la classifica aggiornata, all’indomani del recupero di qualche giorno fa vinto dal Magrazzurri sul Marassi 1965 a Santo Stefano Magra.

Forza e Coraggio e Golfo Pro Recco punti 50, Sammargheritese 45, Don Bosco Spezia 42, Follo San Martino 40, Bogliasco e Magrazzurri 39, Marassi 34, Tarros Sarzanese 32, Levanto 30, Little James 28, Real Fieschi 24, Goliardicapolis 20, Colli Ortonovo, Valdivara 5 Terre 8.

Nella foto mister Buccellato in panchina