Calcio – A domicilio il Levanto ferma sul pari il Cadimare

La Spezia – A domicilio il Levanto inchioda sullo zero a zero il Cadimare (che così perde oltretutto la vetta della classifica) dimostrando forse che se fosse stato magari leggermente più fortunato nelle prime giornate, in cui ancora si dovevano abituare alla nuova categoria, poteva anche essere a quest’ora a ridosso delle prime.

Cronaca dal “Denis Pieroni”…

Al 6’ fuori di un soffio una bordata di Agrifogli.

Al 7’ Tomas Romano sfiora la traversa e altrettanto fa Jonhatan una decina di minuti più tardi.

Al 18’ Giannini fa la barba al palo e un paio di minuti dopo sempre lui impegna severamente Currarino.

Al 34’ di nuovo Currarino sventa in calcio d’angolo un tentativo nuovamente di Agrifogli.

Al 36’ di pochissimo alta una conclusione di Mozzachiodi servito su punizione da Barilari.

Ripresa…

Al 17’ Currarino si supera su un “pallonetto” di Lunghi.

Al 33’ fuori di molto poco una stoccata di Bertagna su corner di Del Santo.

Al 36’ allontanato il tecnico ospite Dimitri Agata.

Al 44’ fuori quasi d’un nonnulla un tiro di Lunghi.

Questi poi gli altri risultati in quella che, anche nel Girone B del campionato di Promozione ligure, erala 15.a giornata; Bogliasco-Sammargheritese 4-2, Colli Ortonovo-Valdivara 5 Terre 1-0, Don Bosco Spezia-Marassi 1965 1-1, Goliardicapolis-Forza e Coraggio 0-2, Little James-Magra Azzurri 1-4, Vallescrivia-Golfo Pro Recco 1-2.

Consegue una classifica che recita: Forza e Coraggio e Golfo Pro Recco punti 30, Cadimare 29, Vallescrivia 28, Canaletto Sepor e Colli Ortonovo 28, Goliardicapolis 25, Marassi 22, Levanto 22, Sammargheritese 18, Magra Azzurri 17, Little James 14, D. Bosco Sp 11, Bogliasco 10, Valdivara 5 Terre 6.

CADIMARE – LEVANTO 0 – 0

CADIMARE: Sarti, Rossi, Sarti; Bertagna, Forieri (55’ Cidale), Paparcone; Del Santo, Lapperier, Giannini (76’ Cupini); Lunghi e Agrifogli, All. Buccellato.

LEVANTO: Currarino, Merani, Gabelli; Bertano, Mozzachiodi, Sassarini; Romano T, Romano J. (55’ Marasco), Righetti; Barilari (68’ Rezzano) e Garibotti (86’ Agrò). All. Agata.

ARBITRO: Masini di Genova.

Nella foto un frangente della partita