Caduti nella notte su Genova 240 mm di pioggia

Questa notte un’intensa struttura temporalesca ha interessato la zona tra la Valpolcevera e Genova Sampierdarena con cumulate molto elevate.

A Genova Fiumara, in 4 ore, sono caduti 240 mm di pioggia con 84 mm in un’ora, 47.6 in 30 minuti, 25.6 in 15 e 11 in 5 minuti.

Le stazioni del comune di Genova hanno, invece, registrato (dati aggiornati alle 12) 239.2 mm a Sampierdarena, 210 a Borzoli, 194.2 a Murta, 187.2 a Bolzaneto, 165.6 a Begato Cige.

Il record di pioggia caduta nella notte a Genova è nella zona di Fiumara con 193 mm in 3 ore.

Nelle ultime ore le precipitazioni hanno continuato a permanere sulla Liguria di centro-Ponente con nuclei precipitativi particolarmente attivi sul savonese e il relativo entroterra. Nelle ultime tre ore si sono registrate piogge tra forti e molto forti con un massimo orario di 68.8 millimetri in un’ora a Piampaludo (Sassello, Savona) dove dalla mezzanotte alle 12 si sono cumulati 170.8 millimetri.