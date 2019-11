Accendiamo il cuore e portiamo alimenti per la Croce Rossa

Proseguono le raccolte alimentari della Croce Rossa della Spezia a sostegno delle fasce più deboli della popolazione sabato 30 novembre dalle 9.00 alle 21.00

i volontari CRI saranno all’Ipercoop del centro commerciale Le Terrazze per raccogliere alimenti a lunga conservazione. I clienti del supermercato, consegnando una piccola parte della loro spesa, potranno sostenere l’attività del centro di distribuzione viveri della Croce Rossa di via Bologna: tutto il materiale raccolto verrà infatti distribuito nelle settimane successive ai numerosi nuclei familiari che vengono regolarmente aiutati attraverso la distribuzione di “pacchi alimentari”.

La distribuzione dei generi alimentari in via Bologna avviene ogni giovedì dalle 14.30 alle 17.30: si tratta di un’attività di supporto ai bisogni primari della fasce più deboli della popolazione resa possibile soprattutto grazie alla generosità degli spezzini durante le raccolte alimentari. Come sempre, sono necessari soprattuttoalimenti a lunga conservazione come pasta, latte, omogeneizzati, olio, farina, zucchero e biscotti, oltre anche ai pannolini, particolarmente richiesti dalle famiglie.