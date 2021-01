Busalla, conto corrente online svuotato di 4mila euro: denunciato 28enne campano

Ieri i Carabinieri di Busalla, dopo una denuncia querela sporta da una 53enne del luogo, hanno identificato e denunciato in stato di libertà per “frode informatica e accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico” un 28enne campano, gravato da pregiudizi di polizia per reati specifici e in materia di sostanze stupefacenti.

Il malfattore, mediante vari artifizi e stratagemmi vari, era riuscito a entrare fraudolentemente nel conto corrente della donna, dal quale aveva effettuato due bonifici bancari a suo favore per un importo pari a 4.000 euro.