Genoa, mini torneo di preparazione per Crotone

Cinque contro cinque, portieri compresi, su una porzione ampia di campo. Un mini-torneo tra più team ha colorato la parte centrale della seduta all’ante-vigilia, introdotta dal discorso di mister Ballardini per stendere sul tappeto le direttive. Un allenamento a intensità alta quello svolto da Shomurodov e compagni, archiviata la fase dei torelli e delle esercitazioni, prima delle prove seguite in diretta dal ds Marroccu. A due giorni dalla sfida con il Crotone allo stadio Scida, i preparativi sono entrati nel vivo. Resta la rifinitura di sabato per passare al setaccio le indicazioni conclusive, prima della partenza in charter dall’Aeroporto Colombo. In giornata i giocatori si sono sottoposti agli esami di prassi.