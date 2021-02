Buonanotte dalla Transilvania | Fotogallery di Genova e dintorni con la nebbia

Ecco una fotogallery di Genova e dintorni con il Caligo, la nebbia dal mare che avvolge la costa.

Buona parte delle foto di LN sono di Genova, alcune di Bogliasco e altre di Pieve Ligure. Sono state scattate nel tardo pomeriggio di oggi e stasera.

Il fenomeno meteo del Caligo è dato dalla forte differenza di temperatura tra l’acqua del mare, fredda, com’è normale che sia in pieno inverno, e quella dell’aria, che in questi giorni è più calda di come dovrebbe essere a febbraio. Un fenomeno tipico in Liguria, anche se raro.