Covid, 56 sanzioni a Genova. Bucci: così non va bene, bisogna osservare le regole

“L’ultimo dato sulle sanzioni per il mancato rispetto delle norme anti Covid vede 56 multe elevate dagli agenti della Polizia locale a Genova. E questo non va assolutamente bene”.

Lo ha dichiarato stasera il sindaco di Genova Marco Bucci.

“Ormai da diversi giorni – ha aggiunto Bucci – l’ammontare delle sanzioni è in media superiore alle 40. Si tratta di un numero troppo alto e significa che ancora non tutti abbiamo capito, in città, che le norme vanno rispettate, che bisogna mantenere il distanziamento e tenere la mascherina anche per strada.

Solo così e rimboccandoci tutti su le maniche potremo contenere il contagio e uscire da questa situazione di emergenza sanitaria”.