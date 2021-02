Prof. Bassetti: oggi al S. Martino zero pazienti Covid provenienti da case di riposo

“Oggi abbiamo pochissimi, anzi nel mio reparto del San Martino zero malati provenienti da case di riposo”.

Lo ha riferito stasera il direttore del reparto di Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova Matteo Bassetti.

“Dai dati – ha aggiunto il governatore ligure Giovanni Toti – ho notato che dalle case di riposo il tasso di mortalità e quello di ricovero si sta abbassando”.

“Abbiamo ‘grandi anziani’ – ha rimarcato il prof. Bassetti – ma nche pazienti tra i 60-65 anni, una popolazione di persone per le quali in questo momento non abbiamo vaccino.

Se per la fine di maggio riusciremo ad avere vaccinato i ‘grandi anziani’ e se avremo una terza ondata, poi la strada sarà in discesa. Infatti, non avere più in ospedale le persone di 80-85-90 anni è tutta un’altra cosa”.