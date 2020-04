Bucci: da lunedì riaperti parchi, spiagge e passeggiate, ma nel weekend restate a casa

“Chiedo ai genovesi di fare un ultimo sforzo, di restare a casa in questo fine settimana festivo. Sarà uno degli ultimi weekend in cui dovremo farlo, cerchiamo di non uscire se non per reali necessità”.

Lo ha dichiarato stasera il sindaco di Genova Marco Bucci.

“Sono preoccupato – ha spiegato Bucci – dal nuovo aumento dell’otto per cento degli spostamenti in città, relativi alla giornata di ieri.

Restate a casa questo weekend. Lunedì saranno riaperti parchi, spiagge e passeggiate, stiamo studiando le procedure”.

Lunedì saranno approntate anche tutte le misure per garantire il servizio di trasporto pubblico in città.

Il sindaco Bucci sta lavorando anche alle operazioni di delle strade e delle piazze “se non dovesse piovere per lungo tempo”.

Inoltre, l’amministrazione comunale ha approvato la delibera per annullare alcuni mesi di pagamento della Tari “se arriveranno le risorse promesse dal Governo. A partire dai negozi che sono stati chiusi uno-due mesi e quindi non hanno prodotto rifiuti”.