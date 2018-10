Bruzzone e Ripamonti: difesa è sempre legittima, Senato approva nuova legge

“La Lega mantiene un’altra promessa. Coerenti con il nostro programma elettorale e con il contratto di governo, oggi abbiamo approvato al Senato la legge di riforma della legittima difesa”.

Lo hanno dichiarato i senatori liguri Francesco Bruzzone e Paolo Ripamonti (Lega).

“Si tratta – hanno aggiunto Bruzzone e Ripamonti – di un provvedimento di buon senso, che va ad aggiornare il nostro ordinamento dotandolo di uno strumento che consente ai cittadini che vivono la drammatica esperienza dell’aggressione domestica, di difendersi nelle proprie case

La difesa, per noi, è sempre legittima, i cittadini hanno il diritto di difendersi, di difendere la propria famiglia, di difendere i propri beni, quando si trovano in pericolo, laddove lo Stato non riesce a intervenire.

Bene anche l’inasprimento delle pene per reati come violazione di domicilio, furti in abitazioni e rapine. Avanti così, nel rispetto del programma di governo, nell’interesse dei cittadini”.