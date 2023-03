Brignole, senegalese ruba zaino con Gps: localizzato e preso dai carabinieri

Ieri i carabinieri di Ge-Centro hanno denunciato in stato di libertà due persone.

Si tratta di un tunisino di 50 anni, con precedenti di polizia e mai rimpatriato, che è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché, sottoposto a perquisizione in via Sottoripa, è stato trovato in possesso di 40 grammi di hashish.

E di un senegalese di 25 anni, con pregiudizi di polizia e mai rimpatriato, che è stato denunciato per il furto di uno zaino avvenuto la scorsa settimana presso la stazione ferroviaria di Genova Brignole ai danni di uno straniero.

Il ladro africano è stato rintracciato poiché lo zaino era dotato di un dispositivo GPS per cui i carabinieri sono riusciti a rilevarne l’esatta posizione.

Lo zaino è stato riconsegnato alla vittima del furto, che ha ringraziato i carabinieri.