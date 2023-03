Ancora problemi sulla A12: code per incidente, avaria e cantieri

Ancora problemi ed incidenti per i cantieri. Questa mattina si è verificato un incidente senza feriti nei pressi di un cantiere che da anni crea problemi e pericoli sulla A12 tra Chiavari e Rapallo.

Poi un tir in avaria nello stesso tratto hanno fatto collassare la circolazione sulla autostrada coinvolgendo centinaia di automobilisti e camionisti.

Le code sono arrivate fino a 10 km e sono state necessarie ore per ridurle.

Poco prima delle 10:45, sulla A12 Genova-Sestri Levante nel tratto compreso tra Chiavari e Rapallo verso Genova, è stato rimosso il mezzo pesante in avaria al km 28,5,

in corrispondenza di un cantiere di lavoro ha comunicato Aspi.

“Attualmente – si legge in una nota di Autostrade – il traffico transita su una corsia per senso di marcia e si registrano code in diminuzione di 7 km in direzione di Genova e 4 km verso Livorno”.

Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia dal Km 26.8 in direzione Genova, è presente una coda di 3 km tra Varazze e Bivio A10/A26 Trafori per lavori.

Aggiornamento ore 12.40

Sulla A12 Coda di 2 km tra Chiavari e Rapallo per lavori