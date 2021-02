Borghetto Santo Spirito, corso di letteratura per ragazzi

Il Comune di Borghetto S. Spirito ed il Sistema Bibliotecario della Valle Varatella organizzano su piattaforma Google Meet la XIV° edizione del Corso Letteratura per ragazzi/aggiornamenti. 1/2/3 marzo 2021 con iscrizione gratuita.

Per superare le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria quest’anno il corso si svolgerà da remoto, sulla piattaforma Google Meet.

Grazie al sostegno del MIBACT, attraverso il contributo assegnato al Sistema Bibliotecario della Valle Varatella a valere sul Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario ed ai patrocini dell’Ufficio Scolastico Regionale del MIUR, dell’Associazione Italiana Biblioteche e del Progetto Nati per Leggere, il corso si rivolge, gratuitamente, ad Insegnanti, Bibliotecari, Educatori e a tutti gli appassionati di Letteratura giovanile, strumento fondamentale di crescita ed arricchimento per le nuove generazioni.

I tre pomeriggi di corso, con inizio alle 16:45, proporranno spunti e riflessioni sull’importanza della lettura, sulla Poesia, sulla necessità di rendere inclusivi i luoghi della Cultura.

Il 1 marzo p.v., ROBERTO PIUMINI, Scrittore di fama internazionale, divulgatore, attore ed autore di programmi radiofonici e televisivi, proporrà l’intervento dal titolo “ La parola di Poesia”, delineando un percorso nel mondo della Poesia.

ROBERTO PIUMINI

Già Insegnante di lettere, ha condotto numerosi corsi di dinamica espressiva, espressione corporea, scrittura poetica e teatrale.

Attore con le compagnie Teatro Uomo di Milano e La Loggetta di Brescia, ha pubblicato moltissimi libri di fiabe, racconti corti e lunghi, romanzi, filastrocche, poesie, poemi, testi teatrali, testi di canzoni, testi per teatro musicale e cori, traduzioni, adattamenti, testi parascolastici, presso circa 70 editori italiani.

Dal 1990 ha pubblicato per adulti quattro romanzi, cinque raccolte di racconti, testi di parodia letteraria, canzonieri, poemi narrativi, presso una dozzina di editori.

Ha scritto testi poetici e narrativi su illustrazioni e in cataloghi d’arte.

Ha tradotto in versi poemi di Browning, i Sonetti e il Macbeth di Shakespeare, il Paradiso Perduto di John Milton e l’Aulularia di Plauto, con aggiunta di finale apocrifo.

Ha scritto in collaborazione con musicisti diversi libri su autori, strumenti, stili musicali, con materiale audio.

Ha registrato in audiolibri poemi e racconti propri e di altri autori.

È stato fra gli autori e ideatori della trasmissione televisiva RAI L’Albero Azzurro.

Ha scritto e condotto le trasmissioni radiofoniche Radicchio e Il Mattino di Zucchero.

Ha scritto e scrive testi per opere musicali, in collaborazione con musicisti italiani ed esteri.

Ha scritto soggetti e sceneggiature per cartoni animati e cortometraggi di fiction.

Ha scritto testi di accompagnamento per visite in musei, tra cui Il Museo Marino Marini e il Museo Palazzo Strozzi di Firenze.

Con gruppi corali, strumentisti, cantanti e attori propone spettacoli di lettura e recitazione di propri testi, per bambini, ragazzi e adulti, e spettacoli di animazione teatrale e musicale.

Il 2 marzo p.v., FRANCO FORNAROLI, Direttore della Biblioteca di Melegano, membro della commissione AIB Biblioteche e servizi per ragazzi, vice presidente di IBBY Italia, interverrà on line per parlare di inclusione, durante l’incontro dal titolo “C’è posto per tutti”.

L’attenzione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario della Val Varatella al tema dell’inclusione e della partecipazione possibile per tutti, parte da lontano: i primi testi dedicati alla disabilità, ai bisogni speciali e alla difficoltà legate alla lettura sono stati infatti messi a disposizione dell’utenza già dai primi anni 2000. In seguito all’introduzione dei primi libri tattili, ad alta leggibilità, in CAA e all’acquisto di audiolibri, il numero di strumenti messi a disposizione dell’utenza è aumentato nel tempo e recentemente, anche grazie al contributo a valere sul Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario, il Sistema ha implementato ulteriormente il numero di materiali a disposizione dell’utenza, ma anche formato i propri Operatori e realizzato alcune importanti attività per incontrare le disabilità e facilitare l’utilizzo dei servizi offerti, da parte di tutti.

Il 3 Marzo p.v., FRANCESCO LANGELLA illustrerà le più importanti e valide novità editoriali dell’ultimo anno, durante l’incontro “Restiamo vicini con le storie”, descrivendo anche gli strumenti e le modalità adottati dalle Biblioteche in tempo di covid-19, per non perdere il contatto con i propri utenti e per proseguire gli incontri di lettura.

FRANCESCO LANGELLA

Già Direttore Scientifico della Biblioteca internazionale per ragazzi E. de Amicis di Genova, presiede la Giuria del Premio di Letteratura per l’Infanzia Il Gigante delle Langhe, è Blogger di Più in cielo che in terra ed è uno dei massimi esperti italiani di letteratura per ragazzi. Tiene incontri di formazione e workshop dedicati alla lettura ad alta voce.

“Il corso di aggiornamento sulla Letteratura per ragazzi, organizzato dal Comune di Borghetto S. Spirito attraverso la Biblioteca Civica, cambia formula a causa della pandemia, ma non obiettivo: sostenere la Letteratura di qualità per ragazzi e riflettere sulla necessità di avvicinare sempre e costantemente i giovani al libro e alla lettura, sia in classe, che a casa e anche on line. Coltivare la passione per il libro, approfondire temi e argomenti, scoprire la bellezza della parola e dell’illustrazione, non può che accrescere nelle giovani generazioni la consapevolezza delle proprie aspirazioni ed il desiderio di realizzarle al meglio. Cresciamo giovani lettori, per cercare di migliorare la nostra Comunità!”

L’Assessore alla Cultura

Avv. Mariacarla Calcaterra

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

L’iscrizione agli incontri è gratuita.

Per ricevere il link al quale collegarsi, occorre inviare mail di richiesta alla Biblioteca civica.

Verrà rilasciato attestato di frequenza per ogni singola giornata di frequenza

INFO ED ISCRIZIONI:

Centro Sistema Bibliotecario della Valle Varatella

Biblioteca Civica Borghetto S. Spirito

Palazzo E. Pietracaprina – Piazza Libertà – 17052 Borghetto S. Spirito (SV)

Tel. 0182 973016 – fax 0182 973770

e-mail: biblioteca@comune.borghettosantospirito.sv.it web: https://sbvv.tecaweb.it