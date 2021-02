Genoa-Verona, le statistiche della sfida del Ferraris

Sfida n° 28 a livello di Serie A Tim tra Genoa e Verona. I precedenti segnalano 11 vittorie rossoblù, 8 pareggi e altrettante sconfitte. Dall’avvento del tecnico Ballardini, il Grifone è il team con la percentuale (60%) migliore di tiri nello specchio nel massimo campionato. E’ il primo incrocio in A tra i due allenatori. Tra i portieri con almeno 10 presenze nel torneo, Perin (74%) e Silvestri (73%) sono i due con la più elevata percentuale di tiri parati. Cifra tonda di presenze in A per Radovanovic (300) e Ghiglione (50) in caso di impiego. Due le reti, e un assist, in carriera per Pandev nei match contro i veneti. Folta la pattuglia degli ex (oltre a mister Juric, al vice Paro e al professor Barbero nello staff) tra gli ospiti: Bessa, Favilli, Gunter, Lazovic, Salcedo, Sturaro e Veloso.