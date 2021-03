Bologna-Samp, Ranieri: Risultato bugiardo

Un risultato così negativo Claudio Ranieri proprio non lo può digerire. La Sampdoria a Bologna avrebbe certamente meritato miglior sorte. «Il pareggio ci sarebbe stato stretto – lamenta il tecnico blucerchiato -, fino al terzo gol abbiamo fatto davvero una grande partita, creando molto e mettendo alle corde il Bologna. Peccato aver sbagliato nell’occasione del palo. Sono però contento, orgoglioso di questa squadra, che ha sempre cercato il gol anche quando sul 3-1 sembrava finita. Abbiamo dato tutto e siamo usciti a testa alta».

Inversione. I dettagli a volte fanno la differenza e il mister ne ha notati un paio davvero importanti: «I due gol loro nascono da chiare punizioni al limite che sono state invertite, poi a distanza di pochi secondi ci sono costate lo svantaggio. La cosa assurda è che nel secondo tempo, di fronte allo stesso fallo, la decisione è stata invece invertita. Lo dico sinceramente: Irrati è il numero uno al VAR, ma in campo ormai non va. Ci penserei due volte a stoppare alcuni arbitri per limite di età. Quanto a noi non siamo una squadra che ha malizia, bisogna essere più sporchi, brutti e cattivi alle volte. Noi siamo troppo puri».