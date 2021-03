Bologna-Samp, Candreva: Partita decisa dagli episodi

Antonio Candreva è stato una sorta di regista offensivo aggiunto per la Sampdoria a Bologna. Il numero 87 ha creato tanto, così come il resto della squadra, anche se il risultato racconta una storia diversa. «È stata una partita strana – mastica -, ci sono girati contro gli episodi. Abbiamo fatto una buona prova contro un’avversaria che, soprattutto in casa, ha messo in difficoltà tante squadre. C’è però rammarico perché pur avendo fatto la nostra partita non portiamo a casa nessun punto».

Malizia. Non è facile capire che cosa effettivamente non abbia funzionato quando il conto dei tiri parla addirittura di 20 tentativi. «Ci è mancata un po’ di malizia, un po’ di esperienza – ammette l’esterno -. Complessivamente siamo una squadra giovane, che sta crescendo. E da una sconfitta possiamo trarre cose positive per il futuro. I dettagli fanno la differenza: abbiamo preso un gol da rimessa laterale e uno per un rimpallo. Peccato perché non avremmo meritato di perdere, c’è dispiacere».